ВС России взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино в ДНР

5 декабря ТАСС писал, что единственная трасса, ведущая из города Курахово в ДНР, оказалась перерезана российским войсками, из-за чего у вооруженных сил Украины практически нет шансов покинуть населенный пункт. 15 декабря агентству в силовых структурах сообщили, что в Курахове оказались заблокированы несколько сотен украинских солдат.