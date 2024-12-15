ВС России взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино в ДНР
Российские военные взяли под контроль село Веселый Гай и поселок Пушкино в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай ДНР», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Российские силы также поразили несколько бригад в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника.
Пушкино в ДНР заняли подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий, уточнили в Минобороны. Группировка также поразила живую силу и технику украинских бригад в районах Дзержинска, Андреевки и Шевченко ДНР, были отражены 10 контратак.
5 декабря ТАСС писал, что единственная трасса, ведущая из города Курахово в ДНР, оказалась перерезана российским войсками, из-за чего у вооруженных сил Украины практически нет шансов покинуть населенный пункт. 15 декабря агентству в силовых структурах сообщили, что в Курахове оказались заблокированы несколько сотен украинских солдат.