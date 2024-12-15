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ВС России взяли под контроль Веселый Гай и Пушкино в ДНР

Ведомости

Российские военные взяли под контроль село Веселый Гай и поселок Пушкино в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Веселый Гай ДНР», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские силы также поразили несколько бригад в районах населенных пунктов Северск, Звановка, Дачное и Курахово ДНР, удалось отразить две контратаки штурмовых групп противника.

Пушкино в ДНР заняли подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий, уточнили в Минобороны. Группировка также поразила живую силу и технику украинских бригад в районах Дзержинска, Андреевки и Шевченко ДНР, были отражены 10 контратак.

5 декабря ТАСС писал, что единственная трасса, ведущая из города Курахово в ДНР, оказалась перерезана российским войсками, из-за чего у вооруженных сил Украины практически нет шансов покинуть населенный пункт. 15 декабря агентству в силовых структурах сообщили, что в Курахове оказались заблокированы несколько сотен украинских солдат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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