ВС РФ взяли под контроль Елизаветовку в ДНР
Российская армия взяла под контроль Елизаветовку в Донецкой народной республике, передает Минобороны.
«Поражены формирования двух механизированных, аэромобильных, десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны», – говорится в сообщении.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов, а также бойцам и военной техники ВСУ в 133 районах.
16 декабря «РИА Новости» со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24» писали о заявлении главы ДНР Дениса Пушилина. Он рассказал о взятии села Шевченко на красноармейском направлении.