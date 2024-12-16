Песков: Трамп не может принимать решения по поводу рождественского перемирия
До 20 января в Белом доме распоряжается команда действующего президента США Джо Байдена, поэтому команда избранного президента Дональда Трампа не может принимать решения о рождественском перемирии и прекращении огня на Украине. Об этом факте напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«[Президент РФ Владимир] Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии. Но вместе с тем эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно [президент Украины Владимир] Зеленский», – рассказал о ситуации Песков.
11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.
С 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России объявлялся режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Путин тогда поручил ввести этот режим в канун православного Рождества после обращения патриарха Кирилла. Украинская сторона тогда также отвергла идею. Зеленский заявлял, что Москва под предлогом «перемирия» на Украине якобы пытается скрыть подготовку «новой волны» наступления. В период «рождественского перемирия» 2023 г. российская и украинская стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.