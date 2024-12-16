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Песков: Трамп не может принимать решения по поводу рождественского перемирия

Ведомости

До 20 января в Белом доме распоряжается команда действующего президента США Джо Байдена, поэтому команда избранного президента Дональда Трампа не может принимать решения о рождественском перемирии и прекращении огня на Украине. Об этом факте напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[Президент РФ Владимир] Путин поддержал мирные усилия премьер-министра Венгрии. Но вместе с тем эти усилия не поддержала украинская сторона, а именно [президент Украины Владимир] Зеленский», – рассказал о ситуации Песков.

11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил осуществить крупный обмен пленными, а также объявить о рождественском прекращении огня. Это предложение в Киеве отвергли. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров и неоднократно заявляла о готовности к их возобновлению на базе стамбульских договоренностей 2022 г.

С 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России объявлялся режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Путин тогда поручил ввести этот режим в канун православного Рождества после обращения патриарха Кирилла. Украинская сторона тогда также отвергла идею. Зеленский заявлял, что Москва под предлогом «перемирия» на Украине якобы пытается скрыть подготовку «новой волны» наступления. В период «рождественского перемирия» 2023 г. российская и украинская стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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