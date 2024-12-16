Песков: Трамп не может принимать решения по поводу рождественского перемирия

С 6 по 7 января 2023 г. по инициативе России объявлялся режим прекращения огня на линии боевого соприкосновения на Украине. Путин тогда поручил ввести этот режим в канун православного Рождества после обращения патриарха Кирилла. Украинская сторона тогда также отвергла идею. Зеленский заявлял, что Москва под предлогом «перемирия» на Украине якобы пытается скрыть подготовку «новой волны» наступления. В период «рождественского перемирия» 2023 г. российская и украинская стороны обвинили друг друга в нарушении режима тишины.