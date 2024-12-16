Путин заявил о переломе ситуации на поле боя
В ходе спецоперации на поле боя сейчас происходит перелом ситуации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии Минобороны.
«Это перелом на линии боевого соприкосновения. И наша боевая активность, полный перехват стратегической инициативы», – отметил президент.
Путин объявил о проведении спецоперации на Украине 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии территории были присоединены к России по итогам референдумов. Украина их результаты не признает.
Боевые действия в Курской области ведутся с 6 августа 2024 г. после вторжения в регион украинских военных. В регионе объявлены режим контртеррористической операции и чрезвычайная ситуация федерального характера.