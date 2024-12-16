Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании на Украине

Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина пока не готова к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. По его словам, Киев должен быть сильным, чтобы «говорить с Россией на равных». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для выхода на «мирную траекторию» президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.