Трамп заявил о «небольшом прогрессе» в урегулировании на Украине
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что в решении вопроса украинского конфликта уже есть «прогресс».
«Мы добились небольшого прогресса», – заявил Трамп.
По его словам, усилия по разрешению конфликта будут продолжены. «Мы будем делать все возможное, как и раньше, а там посмотрим, что из этого выйдет», – сказал избранный президент.
13 декабря американские СМИ сообщили, что команда Трампа, занимающаяся вопросами национальной безопасности, провела переговоры с представителями Белого дома и украинскими руководителями в рамках совместных усилий по поиску путей завершения конфликта на Украине. Телеканал NBC News со ссылкой на ряд информированных источников отметил, что советники Трампа и члены кабинета министров, придерживающиеся разных мнений о ситуации на Украине, пока не представили Киеву «концептуальный или конкретный мирный план».
Один из собеседников назвал позитивной «атмосферу взаимодействия» между Украиной и командой Трампа.
13 декабря The New York Times выразила мнение, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится в 2025 г. вне зависимости от того, кто победил на президентских выборах в США. По мнению автора статьи Джулиана Барнса, Трамп хочет скорейшего старта переговорного процесса и для Киева это «плохая новость», так как российская армия достигает успехов на поле боя.
Днем ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что Украина пока не готова к переговорам об урегулировании конфликта с Россией. По его словам, Киев должен быть сильным, чтобы «говорить с Россией на равных». По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для выхода на «мирную траекторию» президенту Украины Владимиру Зеленскому достаточно отменить запрет на переговоры с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.