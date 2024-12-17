В Сирии пообещали не использовать страну как плацдарм для атак на Израиль

«Оправданием Израиля было присутствие «Хезболлы» и иранских ополченцев, но это оправдание исчезло. <...> Мы привержены соглашению 1974 г. и готовы вернуть [наблюдателей] ООН. Мы не хотим никакого конфликта ни с Израилем, ни с кем-либо еще, и мы не позволим использовать Сирию в качестве стартовой площадки для атак. Сирийскому народу нужен перерыв, удары должны прекратиться, а Израиль должен вернуться на свои прежние позиции», – сказал он.