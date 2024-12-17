В Сирии пообещали не использовать страну как плацдарм для атак на Израиль
Лидер исламистской группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, организация признана террористической и запрещена в России) Ахмед аш-Шараа (военный псевдоним – Мухаммад аль-Джулани) заявил в интервью газете The Times, что не позволит использовать Сирию в качестве плацдарма для нападений на Израиль или любое другое государство.
В своем первом интервью после прихода к власти аль-Джулани, который теперь предпочитает, чтобы его называли именем, данным ему при рождении, также призвал Запад отменить санкции, введенные против Сирии во время правления Асада. Он предупредил Израиль, что тот должен прекратить авиаудары в Сирии и уйти с территории, которую он захватил после бегства Башара Асада.
«Оправданием Израиля было присутствие «Хезболлы» и иранских ополченцев, но это оправдание исчезло. <...> Мы привержены соглашению 1974 г. и готовы вернуть [наблюдателей] ООН. Мы не хотим никакого конфликта ни с Израилем, ни с кем-либо еще, и мы не позволим использовать Сирию в качестве стартовой площадки для атак. Сирийскому народу нужен перерыв, удары должны прекратиться, а Израиль должен вернуться на свои прежние позиции», – сказал он.
8 декабря вооруженная оппозиция, являющаяся объединением сирийских группировок, свергла правительство Башара Асада. Сам Асад прибыл в Москву вместе с приближенными лицами, где они получили политическое убежище. Семья Асадов правила страной с 1970 г.
Лидер сирийской оппозиции аль-Джулани все еще находится в американском списке особо опасных и разыскиваемых террористов. Несмотря на это, американский телеканал CNN 6 декабря опубликовал интервью с аль-Джулани, в котором тот назвал целью идущих боевых действий свержение президента Асада и его правительства.