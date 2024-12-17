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Мишустин назвал ключевые направления работы ЕАЭС

Ведомости

Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал пять основных направлений работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), определенных в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 г. и на период до 2045 г. Премьер-министр озвучил данные в интервью «Российской газете».

Среди ключевых направлений – обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития, обеспечение транспортной взаимосвязанности государств, формирование общего финансового рынка и укрепление внешних связей ЕАЭС.

По словам Мишустина, декларация была принята по инициативе России и получила название «Евразийский экономический путь». Среди наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС отмечается агропромышленный комплекс: степень самообеспечения основными продуктами питания составляет примерно 93%.

Был также затронут вопрос выгодного экономического взаимодействия России со странами СНГ, в котором РФ председательствует в 2024 г. Мишустин напомнил, что доля государств содружества во внешней торговле РФ выросла до 16,2%, а рост взаимного товарооборота за девать месяцев текущего года составил более 11%. По его словам, Россия сохраняет позицию крупнейшего поставщика для стран СНГ, которые являются ее ключевыми экономическими партнерами.

В феврале Мишустин заявил об активном развитии сотрудничества в ЕАЭС и отметил, что важно не сбавлять эти темпы. Премьер-министр обратил внимание на планы членов союза наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики внутри объединения и с ближайшими соседями в рамках сотрудничества. Мишустин также заявил, что страны продолжат строительство новой инфраструктуры и модернизацию имеющейся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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