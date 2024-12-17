Мишустин назвал ключевые направления работы ЕАЭС

Был также затронут вопрос выгодного экономического взаимодействия России со странами СНГ, в котором РФ председательствует в 2024 г. Мишустин напомнил, что доля государств содружества во внешней торговле РФ выросла до 16,2%, а рост взаимного товарооборота за девать месяцев текущего года составил более 11%. По его словам, Россия сохраняет позицию крупнейшего поставщика для стран СНГ, которые являются ее ключевыми экономическими партнерами.