Мишустин назвал ключевые направления работы ЕАЭС
Председатель правительства России Михаил Мишустин назвал пять основных направлений работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), определенных в декларации о дальнейшем развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 г. и на период до 2045 г. Премьер-министр озвучил данные в интервью «Российской газете».
Среди ключевых направлений – обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами, формирование общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития, обеспечение транспортной взаимосвязанности государств, формирование общего финансового рынка и укрепление внешних связей ЕАЭС.
По словам Мишустина, декларация была принята по инициативе России и получила название «Евразийский экономический путь». Среди наиболее динамично развивающихся направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС отмечается агропромышленный комплекс: степень самообеспечения основными продуктами питания составляет примерно 93%.
Был также затронут вопрос выгодного экономического взаимодействия России со странами СНГ, в котором РФ председательствует в 2024 г. Мишустин напомнил, что доля государств содружества во внешней торговле РФ выросла до 16,2%, а рост взаимного товарооборота за девать месяцев текущего года составил более 11%. По его словам, Россия сохраняет позицию крупнейшего поставщика для стран СНГ, которые являются ее ключевыми экономическими партнерами.
В феврале Мишустин заявил об активном развитии сотрудничества в ЕАЭС и отметил, что важно не сбавлять эти темпы. Премьер-министр обратил внимание на планы членов союза наращивать перевозки, внедрять технологии бесшовной трансграничной логистики внутри объединения и с ближайшими соседями в рамках сотрудничества. Мишустин также заявил, что страны продолжат строительство новой инфраструктуры и модернизацию имеющейся.