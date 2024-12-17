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Польша предоставит Украине пакет помощи на 100 млн евро

Ведомости

Польша предоставит Киеву военную помощь на сумму 100 млн евро, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским во Львове.

«Мы согласовали последние подробности, касающиеся так называемой 45-й помощи. Стоимость этой помощи будет составлять около 100 млн евро», – сказал Туск (цитата по «РИА Новости»).

Туск также заявил, что Польша ожидает «быстрые решения» от партнеров по НАТО по вопросу о предоставлении Украине военной техники.

«Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас. Я не могу сказать, что мы близки к этому решению, однако я надеюсь, что в скором времени мы сможем объявить хорошую новость», – выразил надежду польский премьер-министр на пресс-конференции, которую вел телеканал TPV Info (цитата по ТАСС).

При этом Туск заявил, что польские солдаты не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Польша также не будет отправлять свои войска на Украину и после завершения конфликта.

Ранее Reuters написали, что НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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