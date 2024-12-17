Польша предоставит Украине пакет помощи на 100 млн евро

«Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас. Я не могу сказать, что мы близки к этому решению, однако я надеюсь, что в скором времени мы сможем объявить хорошую новость», – выразил надежду польский премьер-министр на пресс-конференции, которую вел телеканал TPV Info (цитата по ТАСС).