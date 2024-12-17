Польша предоставит Украине пакет помощи на 100 млн евро
Польша предоставит Киеву военную помощь на сумму 100 млн евро, заявил премьер-министр республики Дональд Туск на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским во Львове.
«Мы согласовали последние подробности, касающиеся так называемой 45-й помощи. Стоимость этой помощи будет составлять около 100 млн евро», – сказал Туск (цитата по «РИА Новости»).
Туск также заявил, что Польша ожидает «быстрые решения» от партнеров по НАТО по вопросу о предоставлении Украине военной техники.
«Может быть, мы будем готовы закончить нашу подготовку к передаче определенной техники, которую Украина ожидает от нас. Я не могу сказать, что мы близки к этому решению, однако я надеюсь, что в скором времени мы сможем объявить хорошую новость», – выразил надежду польский премьер-министр на пресс-конференции, которую вел телеканал TPV Info (цитата по ТАСС).
При этом Туск заявил, что польские солдаты не будут участвовать в боевых действиях на Украине. Польша также не будет отправлять свои войска на Украину и после завершения конфликта.
Ранее Reuters написали, что НАТО взяло на себя координацию западной военной помощи Украине.