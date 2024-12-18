WSJ: США рассматривают введение запрета на китайские маршрутизаторы
Власти США рассматривают возможность запрета на использование маршрутизаторов китайского производства в миллионах американских домов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По мнению властей, маршрутизаторы могут быть связаны с китайскими кибератаками.
Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов данных используется информация о топологии сети и правила, заданные администратором. Обычно маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.
По информации газеты, китайский производитель маршрутизаторов TP-Link занимает примерно 65% рынка маршрутизаторов для домов и малого бизнеса в США. Он также является наиболее популярным на Amazon и обеспечивает интернет-коммуникации для министерства обороны и других федеральных правительственных агентств. Следователи из министерств торговли, обороны и юстиции начали проверять компанию, по итогам инспекции власти могут запретить продажу маршрутизаторов TP-Link в США в следующем году, говорят источники издания.
Как отмечает WSJ, осенний анализ Microsoft показал, что китайская хакерская организация якобы использует большую сеть скомпрометированных сетевых устройств, в основном состоящую из тысяч маршрутизаторов TP-Link. Сеть использовалась для запуска кибератак, направленных на аналитические центры, правительственные организации, неправительственные организации и подрядчиков Пентагона.
TP-Link продает свою продукцию в США через подразделение в Калифорнии. Представительница этого подразделения заявила, что TP-Link оценивает потенциальные риски безопасности и принимает меры для устранения уязвимостей в устройствах. Как отметил Лю Пэнюй, представитель китайского посольства в Вашингтоне, США используют национальную безопасность для «подавления китайских компаний». Он добавил, что Пекин будет «решительно защищать» законные права и интересы своих предпринимателей.