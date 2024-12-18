Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

WSJ: США рассматривают введение запрета на китайские маршрутизаторы

Ведомости

Власти США рассматривают возможность запрета на использование маршрутизаторов китайского производства в миллионах американских домов, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. По мнению властей, маршрутизаторы могут быть связаны с китайскими кибератаками.

Маршрутизатор может связывать разнородные сети различных архитектур. Для принятия решений о пересылке пакетов данных используется информация о топологии сети и правила, заданные администратором. Обычно маршрутизатор используется для обеспечения доступа из локальной сети в глобальную сеть интернет, осуществляя функции трансляции адресов и межсетевого экрана.

По информации газеты, китайский производитель маршрутизаторов TP-Link занимает примерно 65% рынка маршрутизаторов для домов и малого бизнеса в США. Он также является наиболее популярным на Amazon и обеспечивает интернет-коммуникации для министерства обороны и других федеральных правительственных агентств. Следователи из министерств торговли, обороны и юстиции начали проверять компанию, по итогам инспекции власти могут запретить продажу маршрутизаторов TP-Link в США в следующем году, говорят источники издания.

Как отмечает WSJ, осенний анализ Microsoft показал, что китайская хакерская организация якобы использует большую сеть скомпрометированных сетевых устройств, в основном состоящую из тысяч маршрутизаторов TP-Link. Сеть использовалась для запуска кибератак, направленных на аналитические центры, правительственные организации, неправительственные организации и подрядчиков Пентагона.

TP-Link продает свою продукцию в США через подразделение в Калифорнии. Представительница этого подразделения заявила, что TP-Link оценивает потенциальные риски безопасности и принимает меры для устранения уязвимостей в устройствах. Как отметил Лю Пэнюй, представитель китайского посольства в Вашингтоне, США используют национальную безопасность для «подавления китайских компаний». Он добавил, что Пекин будет «решительно защищать» законные права и интересы своих предпринимателей.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных