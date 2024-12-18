WSJ: США рассматривают введение запрета на китайские маршрутизаторы

По информации газеты, китайский производитель маршрутизаторов TP-Link занимает примерно 65% рынка маршрутизаторов для домов и малого бизнеса в США. Он также является наиболее популярным на Amazon и обеспечивает интернет-коммуникации для министерства обороны и других федеральных правительственных агентств. Следователи из министерств торговли, обороны и юстиции начали проверять компанию, по итогам инспекции власти могут запретить продажу маршрутизаторов TP-Link в США в следующем году, говорят источники издания.