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Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в Россию частный самолет

Ведомости

4 декабря частный самолет, зарегистрированный в Литве и направлявшийся в Россию, был задержан в аэропорту Хельсинки в связи с возможным уклонением от санкций. Об этом сообщает литовская радиокомпания LRT.

Самолет Beechcraft, летевший из Литвы в Псков через Латвию, приземлился в аэропорту Хельсинки для дозаправки, и был задержан 4 декабря. Его непрямой маршрут из Литвы в Россию, а также владельцы вызвали подозрения у финских чиновников. Об этом сообщает литовская радиокомпания LRT.

Одним из пилотов самолета был гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он, по данным LRT, был вовлечен в потенциальную схему уклонения от санкций. В апреле 2023 г. Петкус вылетел на самолете Beechcraft B24R Sierra из аэропорта Каунаса в Псков. Позже самолет был якобы продан в Москве за 138 000 евро. Петкус также участвовал в перевозке самолета Cessna 172, который был конфискован в литовской Паланге в марте прошлого года. Граждане России якобы купили самолет через Турцию и Италию.

Эти случаи, считает LRT, могли побудить финских властей принять меры по изъятию самолета. По состоянию на 17 декабря он все еще находится на стоянке в Хельсинки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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