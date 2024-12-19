Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в Россию частный самолет
4 декабря частный самолет, зарегистрированный в Литве и направлявшийся в Россию, был задержан в аэропорту Хельсинки в связи с возможным уклонением от санкций. Об этом сообщает литовская радиокомпания LRT.
Самолет Beechcraft, летевший из Литвы в Псков через Латвию, приземлился в аэропорту Хельсинки для дозаправки, и был задержан 4 декабря. Его непрямой маршрут из Литвы в Россию, а также владельцы вызвали подозрения у финских чиновников. Об этом сообщает литовская радиокомпания LRT.
Одним из пилотов самолета был гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он, по данным LRT, был вовлечен в потенциальную схему уклонения от санкций. В апреле 2023 г. Петкус вылетел на самолете Beechcraft B24R Sierra из аэропорта Каунаса в Псков. Позже самолет был якобы продан в Москве за 138 000 евро. Петкус также участвовал в перевозке самолета Cessna 172, который был конфискован в литовской Паланге в марте прошлого года. Граждане России якобы купили самолет через Турцию и Италию.
Эти случаи, считает LRT, могли побудить финских властей принять меры по изъятию самолета. По состоянию на 17 декабря он все еще находится на стоянке в Хельсинки.