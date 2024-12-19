Финляндия задержала направлявшийся из Литвы в Россию частный самолет

Одним из пилотов самолета был гражданин Литвы Робертас Петкус. Ранее он, по данным LRT, был вовлечен в потенциальную схему уклонения от санкций. В апреле 2023 г. Петкус вылетел на самолете Beechcraft B24R Sierra из аэропорта Каунаса в Псков. Позже самолет был якобы продан в Москве за 138 000 евро. Петкус также участвовал в перевозке самолета Cessna 172, который был конфискован в литовской Паланге в марте прошлого года. Граждане России якобы купили самолет через Турцию и Италию.