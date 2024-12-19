Путин: обновление ядерной доктрины повышает ответственность враждебных стран

«Если такие страны так же будут, как их союзники, создавать угрозы нашему суверенитету, существованию России самому, то тогда мы имеем в виду, что считаем себя вправе применять и против них наше ядерное оружие», – пояснил Путин, добавив, что такие же меры будут приняты, если аналогичные угрозы будут создаваться для союзника РФ, в частности Белоруссии.