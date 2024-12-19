Путин: обновление ядерной доктрины повышает ответственность враждебных стран
Обновление ядерной доктрины РФ призвано способствовать повышению ответственности неядерных государств, которые могут принимать участие в агрессии против России вместе со странами, которые обладают ядерным оружием. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Если такие страны так же будут, как их союзники, создавать угрозы нашему суверенитету, существованию России самому, то тогда мы имеем в виду, что считаем себя вправе применять и против них наше ядерное оружие», – пояснил Путин, добавив, что такие же меры будут приняты, если аналогичные угрозы будут создаваться для союзника РФ, в частности Белоруссии.
19 ноября президент России Владимир Путин утвердил изменения ядерной доктрины страны. Условием применения ядерного оружия теперь называется агрессия с применением обычного оружия, создающая «критическую угрозу безопасности» не только России, но и Белоруссии как участника Союзного государства.