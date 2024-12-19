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Путин: Россия готова к переговорам с любым легитимным лидером Украины

Ведомости

Россия будет вести диалог с любым легитимным представителем власти на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. <…> Подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти», – сказал российский лидер.

По словам Путина, если Киев действительно настроен на путь мирного урегулирования, он в состоянии организовать этот процесс  внутри страны.

Глава государства также добавил, что у России нет предварительных условий для диалога с Украиной, но он будет вестись на базе результатов переговорного процесса 2022 г. в Стамбуле и «исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».

16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский нацелен на мир, а в урегулировании конфликта наблюдается «небольшой прогресс». Reuters писало, что Трамп заявил украинскому лидеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине необходимо немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для выхода на «мирную траекторию» Зеленский должен отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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