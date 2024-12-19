Путин: Россия готова к переговорам с любым легитимным лидером Украины
Россия будет вести диалог с любым легитимным представителем власти на Украине, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
«Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. <…> Подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти», – сказал российский лидер.
По словам Путина, если Киев действительно настроен на путь мирного урегулирования, он в состоянии организовать этот процесс внутри страны.
Глава государства также добавил, что у России нет предварительных условий для диалога с Украиной, но он будет вестись на базе результатов переговорного процесса 2022 г. в Стамбуле и «исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня».
16 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский нацелен на мир, а в урегулировании конфликта наблюдается «небольшой прогресс». Reuters писало, что Трамп заявил украинскому лидеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что на Украине необходимо немедленно прекратить огонь и начать мирные переговоры.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, для выхода на «мирную траекторию» Зеленский должен отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.