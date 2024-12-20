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Володин: на Украине нет легитимного президента

Ведомости

На Украине нет легитимного главы государства, полномочия президента страны Владимира Зеленского закончились. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Когда разговоры заходят о переговорах, правильно начать с вопроса: а с кем?! Вчера [президент России Владимир] Путин подчеркнул, что полномочия Зеленского давно закончились. Страну представлять он не может. Депутаты Государственной думы считают так же», – указал Володин.

По его мнению, приказы украинским вооруженным силам отдает человек, который захватил власть. Володин заметил, что на Украине нужно провести выборы, чтобы граждане определили, кто будет президентом. Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти в стране и пытаются замолчать его. Президенту США Джо Байдену остался месяц, правительству канцлера Германии Олафа Шольца вынесен вотум недоверия, а во Франции кризис. Всем им Зеленский нужен только для того, чтобы скрыть их преступления на Украине, считает председатель Госдумы.

Володин указал, что для достижения долгосрочного, прочного мира, обеспеченного гарантиями, к власти на Украине и в странах, выступающих ее союзниками, должны прийти легитимные политики, которые способны реализовывать договоренности и отдавать отчет в своих действиях.

19 декабря Путин сообщил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Глава государства также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.

В тот же день Зеленский подчеркнул, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с РФ. По его словам, окончание конфликта возможно, если украинская сторона получит гарантии безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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