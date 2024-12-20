Володин: на Украине нет легитимного президента
На Украине нет легитимного главы государства, полномочия президента страны Владимира Зеленского закончились. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
«Когда разговоры заходят о переговорах, правильно начать с вопроса: а с кем?! Вчера [президент России Владимир] Путин подчеркнул, что полномочия Зеленского давно закончились. Страну представлять он не может. Депутаты Государственной думы считают так же», – указал Володин.
По его мнению, приказы украинским вооруженным силам отдает человек, который захватил власть. Володин заметил, что на Украине нужно провести выборы, чтобы граждане определили, кто будет президентом. Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти в стране и пытаются замолчать его. Президенту США Джо Байдену остался месяц, правительству канцлера Германии Олафа Шольца вынесен вотум недоверия, а во Франции кризис. Всем им Зеленский нужен только для того, чтобы скрыть их преступления на Украине, считает председатель Госдумы.
Володин указал, что для достижения долгосрочного, прочного мира, обеспеченного гарантиями, к власти на Украине и в странах, выступающих ее союзниками, должны прийти легитимные политики, которые способны реализовывать договоренности и отдавать отчет в своих действиях.
19 декабря Путин сообщил, что России нужен долгосрочный мир, потому что временное перемирие даст противнику возможность переукомплектоваться. Глава государства также рассказал, что обсуждал предложение о «рождественском перемирии» с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Но, как отметил Путин, Украина отказалась от любого перемирия буквально на следующий день после этого разговора.
В тот же день Зеленский подчеркнул, что Украина не может жить в состоянии замороженного конфликта с РФ. По его словам, окончание конфликта возможно, если украинская сторона получит гарантии безопасности.