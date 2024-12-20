По его мнению, приказы украинским вооруженным силам отдает человек, который захватил власть. Володин заметил, что на Украине нужно провести выборы, чтобы граждане определили, кто будет президентом. Вашингтон и Брюссель игнорируют вопрос легитимности власти в стране и пытаются замолчать его. Президенту США Джо Байдену остался месяц, правительству канцлера Германии Олафа Шольца вынесен вотум недоверия, а во Франции кризис. Всем им Зеленский нужен только для того, чтобы скрыть их преступления на Украине, считает председатель Госдумы.