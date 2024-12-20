Россия и Украина передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных
Россия и Украина передали друг другу по 1500 рождественских посылок для военнопленных и письма от их родных и близких, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии», – написала она в Telegram.
Российский омбудсмен также обсудила с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом переданные списки пленных и без вести пропавших и взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.
Москалькова добавила, что акция стала возможной при взаимодействии с администрацией президента РФ, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).
17 декабря Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря Москалькова опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.
12 декабря российский омбудсмен заявила, что обратилась к Украине с просьбой организовать гуманитарный коридор из оккупированной части Курской области.