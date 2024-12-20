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Россия и Украина передали по 1500 рождественских посылок для военнопленных

Ведомости

Россия и Украина передали друг другу по 1500 рождественских посылок для военнопленных и письма от их родных и близких, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«По 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких передали уполномоченные по правам человека России и Украины в рамках совместной гуманитарной акции на территории Белоруссии», – написала она в Telegram.

Российский омбудсмен также обсудила с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом переданные списки пленных и без вести пропавших и взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам, в том числе по установлению местонахождения и воссоединению семей, взаимному посещению пленных.

Москалькова добавила, что акция стала возможной при взаимодействии с администрацией президента РФ, Минобороны, ФСИН, ФСБ, МИД и Международным Комитетом Красного Креста (МККК).

17 декабря Москалькова сообщила, что Москва и Киев ведут переговоры о «большом обмене» военнопленными. 2 декабря Москалькова опубликовала список из более 600 военнопленных, который был направлен украинской стороне.

12 декабря российский омбудсмен заявила, что обратилась к Украине с просьбой организовать гуманитарный коридор из оккупированной части Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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