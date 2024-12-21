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США в декабре испытали новые дальнобойные вооружения

Ведомости

Пентагон сообщил об успешных испытаниях двух новых систем в декабре – гиперзвукового оружия большой дальности Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) и высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Разработки предназначены для противостояния России в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «РИА Новости» по данным Пентагона.

Комплекс LRHW с гиперзвуковым боевым блоком протестировали на мысе Канаверал во Флориде, это был «первый полностью успешный пуск», отмечает агентство. 

По информации Пентагона, боевой блок С-ПРИ способен развить скорость минимум в 5 Махов, ориентировочная дальность составляет более 2775 км.

11 декабря компания Lockheed Martin сообщила об успешном испытании военными ракеты PrSM на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико. Разработчик заявил, что «программа PrSM последовательно демонстрировала способность обеспечивать точную и надежную работу». Дальнобойная высокоточная ракета способна нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км, отметили в компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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