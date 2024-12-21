США в декабре испытали новые дальнобойные вооружения

Пентагон сообщил об успешных испытаниях двух новых систем в декабре – гиперзвукового оружия большой дальности Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) и высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Разработки предназначены для противостояния России в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «РИА Новости» по данным Пентагона.