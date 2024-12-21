США в декабре испытали новые дальнобойные вооружения
Пентагон сообщил об успешных испытаниях двух новых систем в декабре – гиперзвукового оружия большой дальности Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) и высокоточной ракеты Precision Strike Missile (PrSM). Разработки предназначены для противостояния России в Европе и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе, пишет «РИА Новости» по данным Пентагона.
Комплекс LRHW с гиперзвуковым боевым блоком протестировали на мысе Канаверал во Флориде, это был «первый полностью успешный пуск», отмечает агентство.
По информации Пентагона, боевой блок С-ПРИ способен развить скорость минимум в 5 Махов, ориентировочная дальность составляет более 2775 км.
11 декабря компания Lockheed Martin сообщила об успешном испытании военными ракеты PrSM на полигоне White Sands в штате Нью-Мексико. Разработчик заявил, что «программа PrSM последовательно демонстрировала способность обеспечивать точную и надежную работу». Дальнобойная высокоточная ракета способна нейтрализовать цели на расстоянии более 400 км, отметили в компании.