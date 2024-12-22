Путин заявил о готовности к поиску компромиссов с Западом

«Все меняется. Остаются неизменными только интересы России и ее народа. Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможность и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», – сказал президент.