Путин заявил о готовности к поиску компромиссов с Западом

Путин заявил о готовности к поиску компромиссов с ЗападомВыстраивать отношения с другими странами необходимо не в ущерб РФ, заявил он
Россия готова искать компромиссы и выстраивать отношения с другими странами, если появится такая перспектива, но не в ущерб интересов страны и народа, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.
Администрация президента США Джо Байдена до прихода в Белый дом нового главы государства стремится «напичкать» Украину вооружениями, напомнил Зарубин. Он спросил российского президента, можно ли как-то выйти из ситуации, в которой США «закопали в глубочайшую яму» российско-американские отношения.
«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало. Как бы история ни складывалась, она всегда приобретает новые очертания в зависимости от изменения ситуации», – сказал Путин.
Он напомнил о последствиях Крымской войны, которую, по его словам, историки называли нулевой мировой войной. В отношении России были введены ограничения, но постепенно она вернула себе права в Черном море и укрепилась, рассуждает Путин.
«Все меняется. Остаются неизменными только интересы России и ее народа. Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможность и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», – сказал президент.
Зарубин спросил президента, не идет ли уже Третья мировая война, в ответ Путин призвал «никого не пугать». «Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний – он эскалирует ситуацию», – сказал глава государства.