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Путин заявил о готовности к поиску компромиссов с Западом

Выстраивать отношения с другими странами необходимо не в ущерб РФ, заявил он
Ведомости

Россия готова искать компромиссы и выстраивать отношения с другими странами, если появится такая перспектива, но не в ущерб интересов страны и народа, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину.

Администрация президента США Джо Байдена до прихода в Белый дом нового главы государства стремится «напичкать» Украину вооружениями, напомнил Зарубин. Он спросил российского президента, можно ли как-то выйти из ситуации, в которой США «закопали в глубочайшую яму» российско-американские отношения.

«Можно все сделать, если есть желание. У нас это желание никогда не пропадало. Как бы история ни складывалась, она всегда приобретает новые очертания в зависимости от изменения ситуации», – сказал Путин.

Он напомнил о последствиях Крымской войны, которую, по его словам, историки называли нулевой мировой войной. В отношении России были введены ограничения, но постепенно она вернула себе права в Черном море и укрепилась, рассуждает Путин. 

«Все меняется. Остаются неизменными только интересы России и ее народа. Если мы увидим, что ситуация меняется таким образом, что есть возможность и перспективы выстраивать отношения с другими странами, мы к этому готовы. Вопрос не в нас, а в них. Но только не в ущерб интересам Российской Федерации», – сказал президент.

Зарубин спросил президента, не идет ли уже Третья мировая война, в ответ Путин призвал «никого не пугать». «Знаете, не надо никого пугать. Опасностей много, они возрастают. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний – он эскалирует ситуацию», – сказал глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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