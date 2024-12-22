Трамп намерен потребовать возвращения Панамского канала США

Трамп подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли и национальной безопасности, а США обеспечивают более 72% всех проходов по нему. Он добавил, что канал играет ключевую роль в оперативном развертывании Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.