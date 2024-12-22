Трамп намерен потребовать возвращения Панамского канала США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Выступая на конференции Turning Point USA в Аризоне, он назвал взимаемые Панамой тарифы за проход через канал «позором» и пообещал действовать решительно. Трансляцию вела медиакомпания RSBN.
Трамп подчеркнул, что Панамский канал критически важен для американской торговли и национальной безопасности, а США обеспечивают более 72% всех проходов по нему. Он добавил, что канал играет ключевую роль в оперативном развертывании Военно-морских сил США в Атлантическом и Тихом океанах.
Ранее Трамп пригрозил вернуть канал во владение США, если власти Панамы не пересмотрят «неоправданно высокие» тарифы. Панамский канал, пересекающий перешеек в Центральной Америке, является одним из важнейших транспортных водных путей международного значения.