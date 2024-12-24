Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой
Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в Вашингтоне с высокой температурой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на помощника 42-го американского президента.
78-летний Клинтон «был госпитализирован в университетскую больницу MedStar Georgetown для обследования и наблюдения после того, как у него поднялась температура», сказал заместитель главы администрации экс-президента Анхель Уренья.
Источник, близкий к Клинтону, сказал, что ситуация «не срочная», он бодр и внимателен.
После ухода с поста президента в 2001 г. Клинтон столкнулся с рядом проблем со здоровьем. В 2004 г. в больнице NewYork-Presbyterian ему была проведена операция по четырехстороннему шунтированию, а в 2010 г. он вернулся в ту же больницу для проведения еще одной операции на сердце, тогда в коронарную артерию были установлены два стента.
В 2021 г. он также был госпитализирован на шесть дней в Калифорнии с урологической инфекцией, которая распространилась на его кровеносную систему.