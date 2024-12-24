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Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой

Ведомости

Бывший президент США Билл Клинтон был госпитализирован в Вашингтоне с высокой температурой. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на помощника 42-го американского президента.

78-летний Клинтон «был госпитализирован в университетскую больницу MedStar Georgetown для обследования и наблюдения после того, как у него поднялась температура», сказал заместитель главы администрации экс-президента Анхель Уренья.

Источник, близкий к Клинтону, сказал, что ситуация «не срочная», он бодр и внимателен.

После ухода с поста президента в 2001 г. Клинтон столкнулся с рядом проблем со здоровьем. В 2004 г. в больнице NewYork-Presbyterian ему была проведена операция по четырехстороннему шунтированию, а в 2010 г. он вернулся в ту же больницу для проведения еще одной операции на сердце, тогда в коронарную артерию были установлены два стента.

В 2021 г. он также был госпитализирован на шесть дней в Калифорнии с урологической инфекцией, которая распространилась на его кровеносную систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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