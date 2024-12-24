Экс-президента США Билла Клинтона госпитализировали с высокой температурой

После ухода с поста президента в 2001 г. Клинтон столкнулся с рядом проблем со здоровьем. В 2004 г. в больнице NewYork-Presbyterian ему была проведена операция по четырехстороннему шунтированию, а в 2010 г. он вернулся в ту же больницу для проведения еще одной операции на сердце, тогда в коронарную артерию были установлены два стента.