WSJ: осудившие в 2020 году Трампа компании спонсируют его инаугурацию
Четыре года назад десятки компаний осудили вторжение сторонников Дональда Трампа в здание Капитолия в Вашингтоне. Сейчас многие из этих компаний выстраиваются в очередь, чтобы финансировать инаугурацию республиканца, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
По данным газеты, по меньшей мере 11 компаний и торговых ассоциаций планируют поддержать инаугурацию, тогда как ранее пообещали приостановить или пересмотреть пожертвования после событий 6 января 2020 г. В тот день сторонники Трампа после его проигрыша на выборах президента ворвались в здание Капитолия с требованием пересмотра результатов голосования. Республиканец также неоднократно утверждал, что выборы были «украдены», но после своей победы в 2024 г. ответные обвинения не звучали со стороны демократов.
Ford, Intuit, Toyota и Pharmaceutical Research and Manufacturers of America выделят на инаугурацию по $1 млн, также есть и другие крупные доноры, которые ранее обязывались не поддерживать республиканца, такие как Goldman Sachs, General Motors, Bank of America, AT&T и Stanley Black & Decker. Для Goldman, Intuit, Toyota и PhRMA это первый раз, по крайней мере, за десятилетие, когда они поддерживают так называемый «фонд инаугурации».
По данным издания, руководители компаний стекаются в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде, в течение нескольких недель после выборов, чтобы встретиться с избранным президентом и его командой в надежде, что построение отношений сможет сделать новую администрацию более дружелюбной к их делам. В последние недели Трамп встретился с руководителями Meta