WSJ: осудившие в 2020 году Трампа компании спонсируют его инаугурацию

По данным издания, руководители компаний стекаются в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде, в течение нескольких недель после выборов, чтобы встретиться с избранным президентом и его командой в надежде, что построение отношений сможет сделать новую администрацию более дружелюбной к их делам. В последние недели Трамп встретился с руководителями Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Platforms, Amazon, Google, Pfizer, Eli Lilly и другими. Организаторы инаугурации сообщили сборщикам средств, что они могут собрать более $107 млн. К примеру, действующий президент США Джо Байден собрал $61 млн, а фонд Трампа в 2017 г. получил пожертвования в размере $1 млн.