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WSJ: осудившие в 2020 году Трампа компании спонсируют его инаугурацию

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Четыре года назад десятки компаний осудили вторжение сторонников Дональда Трампа в здание Капитолия в Вашингтоне. Сейчас многие из этих компаний выстраиваются в очередь, чтобы финансировать инаугурацию республиканца, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, по меньшей мере 11 компаний и торговых ассоциаций планируют поддержать инаугурацию, тогда как ранее пообещали приостановить или пересмотреть пожертвования после событий 6 января 2020 г. В тот день сторонники Трампа после его проигрыша на выборах президента ворвались в здание Капитолия с требованием пересмотра результатов голосования. Республиканец также неоднократно утверждал, что выборы были «украдены», но после своей победы в 2024 г. ответные обвинения не звучали со стороны демократов.

Ford, Intuit, Toyota и Pharmaceutical Research and Manufacturers of America выделят на инаугурацию по $1 млн, также есть и другие крупные доноры, которые ранее обязывались не поддерживать республиканца, такие как Goldman Sachs, General Motors, Bank of America, AT&T и Stanley Black & Decker. Для Goldman, Intuit, Toyota и PhRMA это первый раз, по крайней мере, за десятилетие, когда они поддерживают так называемый «фонд инаугурации».

По данным издания, руководители компаний стекаются в Мар-а-Лаго, поместье Трампа во Флориде, в течение нескольких недель после выборов, чтобы встретиться с избранным президентом и его командой в надежде, что построение отношений сможет сделать новую администрацию более дружелюбной к их делам. В последние недели Трамп встретился с руководителями Meta (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) Platforms, Amazon, Google, Pfizer, Eli Lilly и другими. Организаторы инаугурации сообщили сборщикам средств, что они могут собрать более $107 млн. К примеру, действующий президент США Джо Байден собрал $61 млн, а фонд Трампа в 2017 г. получил пожертвования в размере $1 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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