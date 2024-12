WSJ: осудившие в 2020 году Трампа компании спонсируют его инаугурацию

Ford, Intuit, Toyota и Pharmaceutical Research and Manufacturers of America выделят на инаугурацию по $1 млн, также есть и другие крупные доноры, которые ранее обязывались не поддерживать республиканца, такие как Goldman Sachs, General Motors, Bank of America, AT&T и Stanley Black & Decker. Для Goldman, Intuit, Toyota и PhRMA это первый раз, по крайней мере, за десятилетие, когда они поддерживают так называемый «фонд инаугурации».