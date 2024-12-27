Шохин пригласил Путина на съезд РСПП

25 апреля Путин выступил на съезде РСПП. Он отметил положительную динамику в отечественной экономике по итогам прошедшего года и пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. Глава государства также заявил, что в России нет пересмотра приватизации, и сказал о планах донастройки налоговой системы.