Шохин пригласил Путина на съезд РСПП
Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоится в конце марта 2025 г., на него приглашен президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщил глава РСПП Александр Шохин, пишут «РИА Новости».
По словам Шохина, он передал приглашение в ходе традиционной встречи главы государства с представителями предпринимательского сообщества. Глава РСПП пояснил, что на предстоящем съезде намерены подвести итоги выполнения поручений президента, которые он дал в апреле.
25 апреля Путин выступил на съезде РСПП. Он отметил положительную динамику в отечественной экономике по итогам прошедшего года и пообещал дальнейшую поддержку бизнесу со стороны государства. Глава государства также заявил, что в России нет пересмотра приватизации, и сказал о планах донастройки налоговой системы.
В ходе выступления глава государства также подчеркнул, что РСПП вместе с другими деловыми объединениями делает многое для дебюрократизации бизнес-среды, помогает упрощать или переводить в электронную форму многие административные процедуры и согласования.