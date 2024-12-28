Песков рассказал о планах Путина на Новый год

17 декабря прошлого года Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, что планирует встретить 2024 г. за бокалом шампанского с близкими людьми. Он тогда добавил, что «еще не был в магазине» и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет праздновать. В Рождественскую ночь президент посетил праздничную службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве. Вместе с ним пришли члены семей военных, погибших в ходе спецоперации. Перед этим Путин встретился с ними в своей подмосковной резиденции.