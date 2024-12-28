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Песков рассказал о планах Путина на Новый год

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин обычно встречает Новый год дома, в его рабочем кабинете по традиции устанавливается украшенная ель. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент обычно дома встречает Новый год, если он никуда не ездит. Он часто ездит в те места, где он больше всего нужен. А так елку, да, традиционно ставят в кабинете», – сказал Песков.

17 декабря прошлого года Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину рассказал, что планирует встретить 2024 г. за бокалом шампанского с близкими людьми. Он тогда добавил, что «еще не был в магазине» и не выбирал подарки, но постарается сделать что-то приятное для тех, с кем будет праздновать. В Рождественскую ночь президент посетил праздничную службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве. Вместе с ним пришли члены семей военных, погибших в ходе спецоперации. Перед этим Путин встретился с ними в своей подмосковной резиденции.

Все новогодние обращения Владимира Путина
В 2023 г., <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/73200" target="_blank" rel="noopener noreferrer">по словам Владимира Путина</a>, главное, что объединяет страну, это «судьба Отечества»: понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех целей, которые стоят перед обществом, и «колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас». Президент также обратился к военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине, подчеркнув, что россияне гордятся ими и восхищаются их мужеством.
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В 2023 г., по словам Владимира Путина, главное, что объединяет страну, это «судьба Отечества»: понимание значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех целей, которые стоят перед обществом, и «колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас». Президент также обратился к военнослужащим, которые принимают участие в спецоперации на Украине, подчеркнув, что россияне гордятся ими и восхищаются их мужеством. / Пресс-служба президента России

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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