Таиланд получил уведомление от РФ о присоединении к БРИКС в качестве партнера
Таиланд получил уведомление от России о присоединении к БРИКС в качестве страны-партнера с 1 января 2025 г. Об этом сообщается на сайте министерства иностранных дел королевства.
«28 декабря 2024 г. Таиланд получил уведомление от России, председателя БРИКС в 2024 г. Таиланд официально станет страной – партнером БРИКС 1 января 2025 г.», – говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время странами – участницами БРИКС являются Россия, Индия, Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. В 2024 г. в объединении председательствует Россия.
Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Возможно также приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности по тематике торговли, национальной безопасности, и на форум парламентариев. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.