Таиланд получил уведомление от РФ о присоединении к БРИКС в качестве партнера

Статус страны-партнера предусматривает участие на постоянной основе в специальных сессиях саммитов и встреч министров иностранных дел БРИКС. Возможно также приглашение партнеров на другие мероприятия министерского уровня, в частности по тематике торговли, национальной безопасности, и на форум парламентариев. Кроме того, партнеры могут присоединяться к итоговым документам объединения.