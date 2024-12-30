Вооруженные силы России поразили объекты энергетики ВПК Украины в 143 районах
Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны в рамках ежедневного брифинга по проведению спецоперации.
Для ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо объектов энергетики ВПК удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ).
В Донецкой народной республике (ДНР) ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новооленовка. За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 беспилотников самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение частям бригад территориальной обороны ВСУ на харьковском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.