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Вооруженные силы России поразили объекты энергетики ВПК Украины в 143 районах

Ведомости

Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетики военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины в 143 районах. Об этом сообщили в Минобороны в рамках ежедневного брифинга по проведению спецоперации.

Для ударов привлекалась оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Помимо объектов энергетики ВПК удары были нанесены по инфраструктуре военных аэродромов, складам хранения, пунктам управления и местам запуска ударных дронов, а также скоплениям живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Донецкой народной республике (ДНР) ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новооленовка. За последние сутки средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 65 беспилотников самолетного типа.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение частям бригад территориальной обороны ВСУ на харьковском направлении. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи.

Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. в целях демилитаризации и денацификации Украины, а также защиты населения Донбасса. В ходе боевых действий Вооруженные силы России взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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