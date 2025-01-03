Токаев опроверг слухи о досрочных выборах в Казахстане

Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики в ноябре 2022 г. Президентские выборы в Казахстане были анонсированы 1 сентября 2022 г., тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.