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Токаев опроверг слухи о досрочных выборах в Казахстане

Он заявил, что не планирует оставлять президентский пост раньше срока
Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о возможных досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом он заявил в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»).

Токаев развеял слухи о том, что планирует оставить президентский пост в связи с планами возглавить ООН в 2026 г. По его словам, он три года возглавлял Женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря и генерального секретаря Конференции по разоружению.

«Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», – заверил президент Казахстана.

Он также высказал мнение, что информация о досрочных парламентских выборах распространяется намеренно.

«На мой взгляд, пока нет оснований для досрочного проведения парламентских выборов. Выборы проходят в соответствии с установленными законом сроками. Парламент намерен исполнять свои обязанности в рамках положенного ему срока. А правительство работает над тем, чтобы добиться положительных результатов, действуя в соответствии с утвержденными программами и планами», – подчеркнул Токаев.

Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики в ноябре 2022 г. Президентские выборы в Казахстане были анонсированы 1 сентября 2022 г., тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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