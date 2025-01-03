Токаев опроверг слухи о досрочных выборах в Казахстане

Токаев опроверг слухи о досрочных выборах в КазахстанеОн заявил, что не планирует оставлять президентский пост раньше срока
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опроверг слухи о возможных досрочных президентских и парламентских выборах. Об этом он заявил в интервью газете «Ана тілі» («Родной язык»).
Токаев развеял слухи о том, что планирует оставить президентский пост в связи с планами возглавить ООН в 2026 г. По его словам, он три года возглавлял Женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря и генерального секретаря Конференции по разоружению.
«Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать», – заверил президент Казахстана.
Он также высказал мнение, что информация о досрочных парламентских выборах распространяется намеренно.
«На мой взгляд, пока нет оснований для досрочного проведения парламентских выборов. Выборы проходят в соответствии с установленными законом сроками. Парламент намерен исполнять свои обязанности в рамках положенного ему срока. А правительство работает над тем, чтобы добиться положительных результатов, действуя в соответствии с утвержденными программами и планами», – подчеркнул Токаев.
Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики в ноябре 2022 г. Президентские выборы в Казахстане были анонсированы 1 сентября 2022 г., тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.