Инаугурация Трампа впервые пройдет с приспущенными флагами из-за траура
Администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что решение о приспущенных флагах во время инаугурации Дональда Трампа пересматриваться не будет. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер пишет «РИА Новости».
Это связано с трауром по экс-президенту Джимми Картеру, который скончался 30 декабря 2024 г. в возрасте 100 лет.
Флаги останутся приспущенными в течение 30 дней после дня траура 9 января, как предписывает традиция в случае смерти президента. Торжественная церемония 20 января станет сотой инаугурацией в истории США, Трамп официально займет пост 47-го президента.