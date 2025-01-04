Инаугурация Трампа впервые пройдет с приспущенными флагами из-за траура

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила, что решение о приспущенных флагах во время инаугурации Дональда Трампа пересматриваться не будет. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер пишет «РИА Новости».