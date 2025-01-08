Генконсульство Польши в Санкт-Петербурге прекратило работу

5 декабря 2024 г. российское Министерство иностранных дел объявило о закрытии генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге с 10 января 2025 г., что стало ответной мерой на закрытие 30 ноября польскими властями генерального консульства России в Познани. Кроме того, трех сотрудников генконсульства Польши в Петербурге объявили persona non grata. До 10 января они должны покинуть дом 12 на 5-й Советской улице и территорию России.