Пискарев анонсировал завершение донастройки законодательства об иноагентах
Пакет законопроектов о донастройке инструментов защиты суверенитета России, в частности, о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил, находится в стадии завершения. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
По словам Пискарева, очередное заседание комиссии по этой теме планируется провести в январе.
Председатель комиссии отметил, что изучение последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров говорит о курсе Запада на системную конфронтацию с Россией. Расчет делается на экономическую изоляцию РФ, усиление пропаганды по социальной повестке и работу с оппозицией.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил о планах по усилению защиты россиян от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. По его словам, в видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.