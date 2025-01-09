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Пискарев анонсировал завершение донастройки законодательства об иноагентах

Ведомости

Пакет законопроектов о донастройке инструментов защиты суверенитета России, в частности, о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил, находится в стадии завершения. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

 По словам Пискарева, очередное заседание комиссии по этой теме планируется провести в январе.

Председатель комиссии отметил, что изучение последних экспертных оценок американских и британских аналитических центров говорит о курсе Запада на системную конфронтацию с Россией. Расчет делается на экономическую изоляцию РФ, усиление пропаганды по социальной повестке и работу с оппозицией.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил о планах по усилению защиты россиян от деструктивного контента, в том числе в видеоиграх. По его словам, в видеоиграх встречаются сюжеты, содержащие агрессию, насилие и пропаганду чуждых ценностей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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