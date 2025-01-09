Пискарев анонсировал завершение донастройки законодательства об иноагентах

Пакет законопроектов о донастройке инструментов защиты суверенитета России, в частности, о дополнительных мерах, направленных на противодействие деструктиву со стороны иностранных агентов и других антироссийских сил, находится в стадии завершения. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.