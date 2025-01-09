Зурабишвили заявила о продолжении исполнения «функций президента» в новом офисе
Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будет продолжать исполнять «функции президента» в новом офисе. Об этом она сообщила на брифинге в Тбилиси, передает ТАСС.
Зурабишвили назвала новый офис «продолжением дворца Орбелиани», где находится резиденция президента. Она отметила, что офис на дворец не похож, но в нем «его душа и дух».
По мнению Зурабишвили, кризис в стране удастся преодолеть только с помощью новых парламентских выборов. Экс-президент заявила, что будет проводить встречи с населением Грузии.
14 декабря в Грузии прошли президентские выборы. На них победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Однако после выборов начались митинги сторонников Зурабишвили, которая тоже участвовала в протестах.