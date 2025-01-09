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Зурабишвили заявила о продолжении исполнения «функций президента» в новом офисе

Ведомости

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что будет продолжать исполнять «функции президента» в новом офисе. Об этом она сообщила на брифинге в Тбилиси, передает ТАСС.

Зурабишвили назвала новый офис «продолжением дворца Орбелиани», где находится резиденция президента. Она отметила, что офис на дворец не похож, но в нем «его душа и дух».

По мнению Зурабишвили, кризис в стране удастся преодолеть только с помощью новых парламентских выборов. Экс-президент заявила, что будет проводить встречи с населением Грузии.

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы. На них победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Однако после выборов начались митинги сторонников Зурабишвили, которая тоже участвовала в протестах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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