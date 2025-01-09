Зурабишвили заявила о продолжении исполнения «функций президента» в новом офисе

14 декабря в Грузии прошли президентские выборы. На них победил единственный претендент на пост главы государства Михаил Кавелашвили. Он получил 224 голоса выборщиков из 225. Однако после выборов начались митинги сторонников Зурабишвили, которая тоже участвовала в протестах.