Трампу вынесут приговор о взятке порнозвезде до инаугурации

Суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 г.