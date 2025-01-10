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Трампу вынесут приговор о взятке порнозвезде до инаугурации

Ведомости

Избранному президенту США Дональду Трампу 10 января вынесут приговор по делу о взятке порнозвезде, пишет Reuters со ссылкой на решение Верховного суда США.

Трамп примет участие в слушании онлайн.

Как отмечает агентство, судья Хуан Мерчан дал понять, что не планирует штрафовать или отправлять Трампа в тюрьму. Сам Трамп не признал себя виновным по этому делу. Трамп просил суд отложить вынесение приговора. Решение о назначении вынесения приговора на 10 января республиканец назвал «политической атакой».

В конце ноября дело Трампа о даче взяток порнозвезде отложили на неопределенный срок на фоне его победы на выборах президента США. Адвокаты избранного президента попросили судью закрыть дело на фоне победы.

Суд присяжных на Манхэттене признал Трампа виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловой документации с целью сокрытия потенциального сексуального скандала незадолго до его первой победы на выборах в 2016 г. По версии следствия, адвокат Трампа предоставил $130 000 порнозвезде Сторми Дэниелс за молчание о сексуальном контакте, который, по ее словам, был у нее с избранным американским лидером в 2006 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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