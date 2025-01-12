Сомали и Эфиопия возобновляют дипотношения

Разрыв дипотношений произошел в 2024 г. после того, как Эфиопия подписала соглашение с непризнанным Сомалилендом о доступе к Красному морю в обмен на признание в качестве независимого государства этой республики. Сомалиленд провозгласила независимость от Сомали в 1991 г. Международным сообществом эта территория признается как часть Сомали.