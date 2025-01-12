Сомали и Эфиопия возобновляют дипотношения
Сомали и Эфиопия договорились о полном восстановлении дипломатических отношений. Это следует из заявления по итогам переговоров лидеров обеих стран в Аддис-Абебе, пишет ТАСС.
«Стороны договорились возобновить и укреплять двусторонние отношения путем восстановления деятельности диппредставительств в обеих странах», – говорится в сообщении.
Страны обсудили мирное урегулирование конфликта в конце декабря 2024 г., сообщали в сомалийском МИД. Это произошло после переговоров при посредничестве Турции, прошедших 11 декабря.
Разрыв дипотношений произошел в 2024 г. после того, как Эфиопия подписала соглашение с непризнанным Сомалилендом о доступе к Красному морю в обмен на признание в качестве независимого государства этой республики. Сомалиленд провозгласила независимость от Сомали в 1991 г. Международным сообществом эта территория признается как часть Сомали.
3 января стало известно, что Эфиопия будет сотрудничать с миссией Африканского союза в Сомали по противодействию группировке «Харакат Аш-Шабаб» (признана террористической, запрещена в РФ).