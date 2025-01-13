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Песков: говорить об изменении риторики США можно будет только после 20 января

Ведомости

Говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Дональда Трампа или официальных назначений, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления будущего помощника избранного американского президента по нацбезопасности Майка Уолтца.

Пескова спросили, видели ли в Кремле интервью Уолтца телеканалу ABC News, в котором политик признал, что Украина не сможет вернуть все территории, находящиеся под контролем России.

«Мы видели, конечно. Мы самым тщательным образом эти интервью отслеживаем. Но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменений риторики, можно будет только через неделю или уже после официальных назначений», – ответил пресс-секретарь главы государства.

Представитель Кремля напомнил, что пока речь идет об избранном президенте США Дональде Трампе, о его «эвентуальной команде», людях, не назначенных на свои должности. В ближайшие семь суток «рулить процессом» все-таки будут действующий американский президент Джо Байден и его команда, подчеркнули в Кремле.

«А у этой старой уходящей команды никакого изменения в риторике мы не наблюдаем», – резюмировал Песков.

12 января Уолтц заявил ABC News, что полное вытеснение РФ с территорий, перешедших под ее контроль, – нереалистичная задача. «Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – сказал Уолтц (цитата по ТАСС). Американский политик добавил, что нужно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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