Песков: говорить об изменении риторики США можно будет только после 20 января
Говорить о свидетельствах изменений риторики США можно будет только после инаугурации Дональда Трампа или официальных назначений, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления будущего помощника избранного американского президента по нацбезопасности Майка Уолтца.
Пескова спросили, видели ли в Кремле интервью Уолтца телеканалу ABC News, в котором политик признал, что Украина не сможет вернуть все территории, находящиеся под контролем России.
«Мы видели, конечно. Мы самым тщательным образом эти интервью отслеживаем. Но все-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменений риторики, можно будет только через неделю или уже после официальных назначений», – ответил пресс-секретарь главы государства.
Представитель Кремля напомнил, что пока речь идет об избранном президенте США Дональде Трампе, о его «эвентуальной команде», людях, не назначенных на свои должности. В ближайшие семь суток «рулить процессом» все-таки будут действующий американский президент Джо Байден и его команда, подчеркнули в Кремле.
«А у этой старой уходящей команды никакого изменения в риторике мы не наблюдаем», – резюмировал Песков.
12 января Уолтц заявил ABC News, что полное вытеснение РФ с территорий, перешедших под ее контроль, – нереалистичная задача. «Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – сказал Уолтц (цитата по ТАСС). Американский политик добавил, что нужно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем.