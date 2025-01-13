Песков: говорить об изменении риторики США можно будет только после 20 января

12 января Уолтц заявил ABC News, что полное вытеснение РФ с территорий, перешедших под ее контроль, – нереалистичная задача. «Я просто не думаю, что реалистично говорить о том, что мы выдворим всех россиян с каждого сантиметра украинской земли. Даже Крым. Президент Трамп признал эту реальность, и я считаю это огромным шагом вперед. Весь мир теперь признает эту реальность», – сказал Уолтц (цитата по ТАСС). Американский политик добавил, что нужно сосредоточиться на прекращении конфликта дипломатическим путем.