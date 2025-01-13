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СМИ: Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине 2025 года

Ведомости

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын может приехать в Россию в первой половине текущего года. Об этом сообщает издание The Korea Times со ссылкой на информацию южнокорейской разведки.

«Ким может посетить Россию в первой половине этого года», – приводит издание слова Пака Сон Вона – члена парламентского комитета Южной Кореи по разведке.

Некоторые аналитики считают, что визит может совпасть с Днем защитника Отечества в России, который отмечается 23 февраля.

Кроме того, по информации южнокорейской разведки, Ким Чен Ын может провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что Трамп назвал свои переговоры с северокорейским лидером одним из главных достижений своего первого президентского срока, поэтому существует возможность возобновления диалога. Разведывательное агентство заявило, что некоторые недавние назначения Трампа указывают на возможность диалога.

Избранный президент США назначил бывшего посла в Германии Ричарда Гренелла, известного своей позицией в пользу диалога по северокорейским вопросам, своим специальным представителем по особым поручениям. Алекс Вонг, участвовавший в ядерных переговорах с Северной Кореей во время первого срока Трампа, был назначен главным заместителем советника Трампа по национальной безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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