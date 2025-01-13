СМИ: Ким Чен Ын может посетить Россию в первой половине 2025 года

Кроме того, по информации южнокорейской разведки, Ким Чен Ын может провести переговоры с избранным президентом США Дональдом Трампом. Уточняется, что Трамп назвал свои переговоры с северокорейским лидером одним из главных достижений своего первого президентского срока, поэтому существует возможность возобновления диалога. Разведывательное агентство заявило, что некоторые недавние назначения Трампа указывают на возможность диалога.