Мадуро заявил о планах добиться независимости Пуэрто-Рико от США

В начале ноября на референдуме в Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение своей территории к США на правах полноценного штата. По итогам подсчета более 86% бюллетеней сторонники присоединения к США в качестве штата набрали 56,82% голосов. За обретение независимости проголосовали 30,85% пуэрториканцев, а за идею расширенной автономии в виде ассоциированного государства с правом на самоуправление – 12,33% жителей острова.