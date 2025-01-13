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Мадуро заявил о планах добиться независимости Пуэрто-Рико от США

Ведомости

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о намерении добиться независимости Пуэрто-Рико как территории США. С таким заявлением он выступил во время закрытия Международного антифашистского фестиваля, слова венесуэльского лидера передает Metro World News.

«Независимость Пуэрто-Рико все еще не достигнута, и мы добьемся ее с помощью сил Бразилии и Абреу-э-Лимы. Батальон Абреу-э-Лимы будет отвечать за освобождение Пуэрто-Рико. Что вы об этом думаете?» – заявил Мадуро.

Лидер Венесуэлы также отметил, что, если правительству страны будет угрожать опасность, он «прибегнет к оружию».

В начале ноября на референдуме в Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение своей территории к США на правах полноценного штата. По итогам подсчета более 86% бюллетеней сторонники присоединения к США в качестве штата набрали 56,82% голосов. За обретение независимости проголосовали 30,85% пуэрториканцев, а за идею расширенной автономии в виде ассоциированного государства с правом на самоуправление – 12,33% жителей острова.

На референдуме 2020 г. 52,5% голосовавших высказались за присоединение к США. Администрация Дональда Трампа, занимавшего пост президента США, не учла результаты референдума, а конгресс не предпринял никаких действий по этому вопросу, писало «РИА Новости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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