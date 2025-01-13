Мадуро заявил о планах добиться независимости Пуэрто-Рико от США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о намерении добиться независимости Пуэрто-Рико как территории США. С таким заявлением он выступил во время закрытия Международного антифашистского фестиваля, слова венесуэльского лидера передает Metro World News.
«Независимость Пуэрто-Рико все еще не достигнута, и мы добьемся ее с помощью сил Бразилии и Абреу-э-Лимы. Батальон Абреу-э-Лимы будет отвечать за освобождение Пуэрто-Рико. Что вы об этом думаете?» – заявил Мадуро.
Лидер Венесуэлы также отметил, что, если правительству страны будет угрожать опасность, он «прибегнет к оружию».
В начале ноября на референдуме в Пуэрто-Рико проголосовали за присоединение своей территории к США на правах полноценного штата. По итогам подсчета более 86% бюллетеней сторонники присоединения к США в качестве штата набрали 56,82% голосов. За обретение независимости проголосовали 30,85% пуэрториканцев, а за идею расширенной автономии в виде ассоциированного государства с правом на самоуправление – 12,33% жителей острова.
На референдуме 2020 г. 52,5% голосовавших высказались за присоединение к США. Администрация Дональда Трампа, занимавшего пост президента США, не учла результаты референдума, а конгресс не предпринял никаких действий по этому вопросу, писало «РИА Новости».