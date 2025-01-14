Путин проведет заседание оргкомитета «Победа» 15 января
Президент России Владимир Путин проведет 47-е заседание организационного комитета «Победа» 15 января. Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.
Основной темой повестки дня станет подготовка празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На заседании также будут затронуты вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания «Город трудовой доблести», реализации государственных программ поддержки ветеранов военных действий и сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.
В состав организационного комитета входят представители администрации президента РФ, правительства, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти и нескольких общественных организаций.
80-летие Победы в Великой Отечественной войне отметят 9 мая 2025 г. В сентябре 2023 г. Путин призвал отметить его ярко, торжественно и с глубоким содержанием. В августе того же года глава государства подписал указ о создании оргкомитета по подготовке празднования. На мероприятие приглашены президенты Вьетнама, Монголии, Лаоса, Сербии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Южной Осетии, Таджикистана, Казахстана, Палестины, Белоруссии, Туркмении и др.