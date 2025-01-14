Россия рассчитывает на высокий уровень участия Словакии в параде Победы
Россия рассчитывает, что Словакия примет участие в праздновании 80-летия Победы в Москве «на высоком уровне». Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы, конечно, рассчитываем, что Словакия на высоком уровне будет представлена 9 мая в России на параде, посвященном 80-летию окончания Великой Отечественной войны и нашей общей Победе», – сказала она (цитата по ТАСС).
Об этом она сообщила на встрече с вице-спикерами парламента Словакии Андреем Данко и Тибором Гашпаром в Москве.
13 января председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с делегацией парламента Словакии пригласил словацких депутатов в Россию на празднование Дня Победы.
Делегация парламента Словакии прибыла в Россию 12 января. На следующий день, 13 января, вице-спикер парламента Словакии Данко прибыл в Госдуму для встречи с Володиным.
В конце декабря 2024 г. в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным приезжал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Главной причиной приезда в Россию сам Фицо назвал транзит российского газа в его страну.