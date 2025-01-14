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Речь Блинкена по Ближнему Востоку трижды прервали пропалестинские активисты

Ведомости

Итоговая речь госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку прерывалась пропалестинскими активистами, передает корреспондент «Ведомостей».

В течение первых 15 минут Блинкен, который выступает в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) незадолго до прихода в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, был вынужден прерваться три раза.

«Секретарь геноцида», «на ваших руках кровь сотен тысяч невинных людей», «вас навсегда запомнят как кровавого Блинкена», – выкрикивали активисты.

«Спасибо, я уважаю вас», – сказал он в ответ.

Охрана быстро выводила протестующих из зала.

Несколько протестующих также находятся снаружи здания, где выступает с речью Блинкен.

Боевые действия в Газе длятся больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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