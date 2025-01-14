Речь Блинкена по Ближнему Востоку трижды прервали пропалестинские активисты
Итоговая речь госсекретаря США Энтони Блинкена по Ближнему Востоку прерывалась пропалестинскими активистами, передает корреспондент «Ведомостей».
В течение первых 15 минут Блинкен, который выступает в Атлантическом совете (признан в РФ нежелательной организацией) незадолго до прихода в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа, был вынужден прерваться три раза.
«Секретарь геноцида», «на ваших руках кровь сотен тысяч невинных людей», «вас навсегда запомнят как кровавого Блинкена», – выкрикивали активисты.
«Спасибо, я уважаю вас», – сказал он в ответ.
Охрана быстро выводила протестующих из зала.
Несколько протестующих также находятся снаружи здания, где выступает с речью Блинкен.
Боевые действия в Газе длятся больше года. Обострение конфликта началось после нападения 7 октября 2023 г. «Хамаса» на южные районы Израиля, в результате чего были убиты свыше 1200 человек и более 200 взяты в плен. В ответ израильская армия начала операцию «Железные мечи». По утверждению минздрава анклава, число погибших за время боев превысило 46 500 человек.