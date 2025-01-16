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В Кремле приветствуют сделку между Израилем и «Хамасом»

Ведомости

Комментирование сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» пока является преждевременным, но Россия приветствует мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы говорили уже, отвечали на вопросы, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и к прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться», – заявил Песков, отмечая, что Россия в переговорном процессе не участвовала и необходимо дождаться финализации процесса.

15 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что стороны израильско-палестинского конфликта как никогда близки к достижению соглашения о прекращении огня, также передавал Al Jazeera. Согласно достигаемому соглашению, в первую очередь будет остановлен огонь, далее будут освобождены военнопленные, гуманитарная помощь в Газе будет расти. По заявлению Блинкена, все это должно произойти в течение ближайших шести недель.

Согласно условиям, которые были предварительно согласованы сторонами, перемирие должно вступить в силу 19 января и продлиться 42 дня. Также оно подразумевает обмен заложниками и пленными. И хотя кабинет министров Израиля днем 16 января отказался собраться, чтобы рассмотреть соглашение, обвинив палестинское движение в попытке «в последнюю минуту» добиться новых уступок, жители разных стран уже начали праздновать возможное перемирие.

Сражения в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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