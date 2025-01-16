В Кремле приветствуют сделку между Израилем и «Хамасом»
Комментирование сделки о прекращении огня между Израилем и «Хамасом» пока является преждевременным, но Россия приветствует мирные инициативы, направленные на урегулирование конфликта, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы говорили уже, отвечали на вопросы, что любое урегулирование, которое приводит к прекращению огня и к прекращению страданий народа в Газе, которое добавляет безопасности Израилю, может только приветствоваться», – заявил Песков, отмечая, что Россия в переговорном процессе не участвовала и необходимо дождаться финализации процесса.
15 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что стороны израильско-палестинского конфликта как никогда близки к достижению соглашения о прекращении огня, также передавал Al Jazeera. Согласно достигаемому соглашению, в первую очередь будет остановлен огонь, далее будут освобождены военнопленные, гуманитарная помощь в Газе будет расти. По заявлению Блинкена, все это должно произойти в течение ближайших шести недель.
Согласно условиям, которые были предварительно согласованы сторонами, перемирие должно вступить в силу 19 января и продлиться 42 дня. Также оно подразумевает обмен заложниками и пленными. И хотя кабинет министров Израиля днем 16 января отказался собраться, чтобы рассмотреть соглашение, обвинив палестинское движение в попытке «в последнюю минуту» добиться новых уступок, жители разных стран уже начали праздновать возможное перемирие.
Сражения в секторе Газа продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения «Хамаса» на территорию Израиля. 14 января МИД Катара, выступающий посредником, сообщил, что непрямые переговоры между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» о прекращении огня и освобождении заложников находятся на финальной стадии.