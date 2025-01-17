Дуда призвал Зеленского к сдержанности в комментариях о выборах в Польше
Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в другой стране. Таким образом президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова украинского лидера в адрес кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого, сообщает телеканал WPolsce24.
Дуда, несмотря на хорошие личные отношения с украинским президентом, не стал пытаться объяснить выпад Зеленского. Напротив, он заявил, что Зеленскому следует воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в другой стране, так как именно так следует понимать его слова о Навроцком, отмечается в публикации.
Кроме того, Дуда подчеркнул, что знания Навроцкого, хотя бы в силу того, что он является президентом Института национальной памяти (IPN), по теме Волынской резни несравнимо выше, чем у президента Украины.
15 января Зеленский пообщался с представителями польских СМИ. В рамках этой беседы он посоветовал Навроцкому «тренироваться, чтобы самому защищать страну с оружием в руках», комментируя его слова о том, что Украина не должна вступать в НАТО и ЕС.