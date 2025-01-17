Дуда призвал Зеленского к сдержанности в комментариях о выборах в Польше

Дуда, несмотря на хорошие личные отношения с украинским президентом, не стал пытаться объяснить выпад Зеленского. Напротив, он заявил, что Зеленскому следует воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в другой стране, так как именно так следует понимать его слова о Навроцком, отмечается в публикации.