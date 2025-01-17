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Дуда призвал Зеленского к сдержанности в комментариях о выборах в Польше

Ведомости

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в другой стране. Таким образом президент Польши Анджей Дуда прокомментировал слова украинского лидера в адрес кандидата в президенты страны Кароля Навроцкого, сообщает телеканал WPolsce24.

Дуда, несмотря на хорошие личные отношения с украинским президентом, не стал пытаться объяснить выпад Зеленского. Напротив, он заявил, что Зеленскому следует воздержаться от вмешательства в избирательную кампанию в другой стране, так как именно так следует понимать его слова о Навроцком, отмечается в публикации.

Кроме того, Дуда подчеркнул, что знания Навроцкого, хотя бы в силу того, что он является президентом Института национальной памяти (IPN), по теме Волынской резни несравнимо выше, чем у президента Украины.

15 января Зеленский пообщался с представителями польских СМИ. В рамках этой беседы он посоветовал Навроцкому «тренироваться, чтобы самому защищать страну с оружием в руках», комментируя его слова о том, что Украина не должна вступать в НАТО и ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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