ПВО за ночь сбила 46 БПЛА над шестью российскими регионами

Брянский и воронежский губернаторы Александр Богомаз и Александр Гусев ночью сообщали в своих Telegram-каналах, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. В Калужской области один из сбитых дронов упал на нежилое строение. Возникшее возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате атаки не было. В Тульской в результате удара дрона загорелась емкость ГСМ на одном из предприятий, открытое горение было ликвидировано.