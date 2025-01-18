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ПВО за ночь сбила 46 БПЛА над шестью российскими регионами

Ведомости

Дежурные средства ПВО перехватили  и уничтожили 46 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны.

Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью (18). Еще 11 сбили над Курской, семь – над Калужской, пять – над Тульской, три – над Белгородской и два – над Воронежской.

Брянский и воронежский губернаторы Александр Богомаз и Александр Гусев ночью сообщали в своих Telegram-каналах, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. В Калужской области один из сбитых дронов упал на нежилое строение. Возникшее возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате атаки не было. В Тульской в результате удара дрона загорелась емкость ГСМ на одном из предприятий, открытое горение было ликвидировано. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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