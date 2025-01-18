ПВО за ночь сбила 46 БПЛА над шестью российскими регионами
Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 украинских беспилотников за ночь, сообщили в Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над Брянской областью (18). Еще 11 сбили над Курской, семь – над Калужской, пять – над Тульской, три – над Белгородской и два – над Воронежской.
Брянский и воронежский губернаторы Александр Богомаз и Александр Гусев ночью сообщали в своих Telegram-каналах, что пострадавших и разрушений в результате атак нет. В Калужской области один из сбитых дронов упал на нежилое строение. Возникшее возгорание уже ликвидировано. Пострадавших в результате атаки не было. В Тульской в результате удара дрона загорелась емкость ГСМ на одном из предприятий, открытое горение было ликвидировано.