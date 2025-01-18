МИД Бразилии: Нигерия стала партнером БРИКС

Категория стран-партнеров БРИКС была создана на XVI саммите в Казани в октябре 2024 г. Этот статус официально уже получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Индонезия 6 января 2025 г. стала десятым полноправным участником объединения БРИКС.