МИД Бразилии: Нигерия стала партнером БРИКС
Нигерия присоединяется к БРИКС в качестве страны-партнера, таким образом, страна станет девятым партнером объединения, сообщается на сайте МИД Бразилии.
«В рамках осуществления своего временного председательства в БРИКС правительство Бразилии объявляет сегодня, 17 января 2025 г., об официальном вступлении Нигерии в качестве страны-партнера объединения. Правительство Бразилии приветствует решение правительства Нигерии», – говорится в заявлении.
Экономика Нигерии – одна из крупнейших в Африке, интересы страны и других членов группы совпадают, а республика активно работает над укреплением сотрудничества на Глобальном Юге, отметили в бразильском МИДе.
Категория стран-партнеров БРИКС была создана на XVI саммите в Казани в октябре 2024 г. Этот статус официально уже получили Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. В состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка, а с 1 января 2024 г. в клуб вошли Иран, Египет, Эфиопия и ОАЭ. Индонезия 6 января 2025 г. стала десятым полноправным участником объединения БРИКС.