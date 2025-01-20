Байден помиловал членов своей семьи

Как уточняется в заявлении Байдена, выдача помилований не должна восприниматься как признание того, что члены его семьи совершили какие-либо правонарушения, а их принятие не должно приниматься как признание вины. Помилование позволит защитить родственников Байдена от уголовного преследования в будущем.