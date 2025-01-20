Байден помиловал членов своей семьи
Он помиловал своего брата Джеймса Байдена, его жену Сару Джонс Байден, свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Оуэнса и своего брата Фрэнсиса Байдена.
«Моя семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались исключительно желанием причинить мне боль. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», – сказано в заявлении.
Как уточняется в заявлении Байдена, выдача помилований не должна восприниматься как признание того, что члены его семьи совершили какие-либо правонарушения, а их принятие не должно приниматься как признание вины. Помилование позволит защитить родственников Байдена от уголовного преследования в будущем.
Ранее стало известно, что Байден заранее помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в «восстании».
Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа.