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Байден помиловал членов своей семьи

Ведомости

Уходящий президент США Джо Байден помиловал членов своей семьи, сказано в сообщении Белого дома.

Он помиловал своего брата Джеймса Байдена, его жену Сару Джонс Байден, свою сестру Валери Байден Оуэнс, ее мужа Джона Оуэнса и своего брата Фрэнсиса Байдена.

«Моя семья подвергалась непрекращающимся нападкам и угрозам, которые мотивировались исключительно желанием причинить мне боль. К сожалению, у меня нет оснований полагать, что эти нападки прекратятся», – сказано в заявлении.

Как уточняется в заявлении Байдена, выдача помилований не должна восприниматься как признание того, что члены его семьи совершили какие-либо правонарушения, а их принятие не должно приниматься как признание вины. Помилование позволит защитить родственников Байдена от уголовного преследования в будущем.

Ранее стало известно, что Байден заранее помиловал сотрудников, работавших в специальном комитете, который расследовал нападение на Капитолий США 6 января 2021 г. и рекомендовал привлечь Дональда Трампа к ответственности за его роль в «восстании».

Помилование объявлено, чтобы предотвратить возможные судебные преследования со стороны администрации избранного президента США Дональда Трампа. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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