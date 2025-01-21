Сенат проголосовал за утверждение Марко Рубио на пост госсекретаря США
Сенат проголосовал за утверждение Марко Рубио на посту госсекретаря США при президенте Дональде Трампе. Это первый высокопоставленный чиновник новой администрации, которого утвердила верхняя палата конгресса США. Об этом сообщает телеканал CNN.
Голосование по его утверждению состоялось всего через несколько часов после приведения Трампа к присяге в качестве президента США.
Отвечая на вопросы сенаторов, Рубио выразил поддержку НАТО, а также двухпартийному закону, соавтором которого он является и который гласит, что США не могут выйти из альянса без одобрения сената или акта конгресса. Во время слушаний по утверждению его кандидатуры Рубио также говорил о необходимости для США занять жесткую позицию в отношении Китая, назвав Коммунистическую партию Китая мощным и опасным противником.
«Они являются технологическим противником и конкурентом, промышленным конкурентом, экономическим конкурентом, геополитическим конкурентом, научным конкурентом во всех сферах. Это беспрецедентная задача, которая, я считаю, определит XXI век», – сказал Рубио.
Отвечая на вопросы об Украине, Рубио сказал, что «нереально полагать», что Украина сможет отбросить российские войска туда, где они находились до февраля 2022 г., и что официальная позиция США должна заключаться в том, что конфликт должен закончиться. Рубио раскритиковал администрацию Байдена за то, что она не поставила четкую «конечную цель» в этом вопросе.
Рубио – сенатор-республиканец от штата Флорида с 2011 г., его кандидатура получила широкую поддержку ряда сенаторов-демократов, которые назвали его высококвалифицированным кандидатом на эту должность. В последние годы Рубио превратился из противника Трампа в его союзника. Во время президентских праймериз республиканской партии в 2016 г. между ними возникло соперничество: Рубио называл Трампа мошенником, а Трамп насмешливо называл его Маленьким Марко. После неудачной попытки баллотироваться на пост президента от республиканской партии в 2016 г. Рубио укрепил свои позиции во внешней политике в качестве ведущего республиканца в комитете по разведке сената, одновременно налаживая связи в своей партии и за ее пределами.
Губернатор-республиканец Флориды Рон Десантис назначил генерального прокурора штата Эшли Муди на место, которое освободит Рубио.