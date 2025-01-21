Сенат проголосовал за утверждение Марко Рубио на пост госсекретаря США

Рубио – сенатор-республиканец от штата Флорида с 2011 г., его кандидатура получила широкую поддержку ряда сенаторов-демократов, которые назвали его высококвалифицированным кандидатом на эту должность. В последние годы Рубио превратился из противника Трампа в его союзника. Во время президентских праймериз республиканской партии в 2016 г. между ними возникло соперничество: Рубио называл Трампа мошенником, а Трамп насмешливо называл его Маленьким Марко. После неудачной попытки баллотироваться на пост президента от республиканской партии в 2016 г. Рубио укрепил свои позиции во внешней политике в качестве ведущего республиканца в комитете по разведке сената, одновременно налаживая связи в своей партии и за ее пределами.