Захарова призвала расследовать доктрину инклюзивности США

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о роспуске всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве. В тексте, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена внедрила «незаконные и аморальные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равноправие и инклюзивность» (DEI) практически во все сферы деятельности федерального правительства, от безопасности на авиалиниях до вооруженных сил.