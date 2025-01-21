Захарова призвала расследовать доктрину инклюзивности США
Легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как США продвигали антигуманную доктрину в области многообразия, равенства и инклюзивности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? <…> А ведь эту белиберду США продвигали много лет на всех международных площадках», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о роспуске всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве. В тексте, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена внедрила «незаконные и аморальные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равноправие и инклюзивность» (DEI) практически во все сферы деятельности федерального правительства, от безопасности на авиалиниях до вооруженных сил.
«Сегодня этому положен конец. Американцы заслуживают правительство, которое будет относиться к каждому человеку с равным достоинством и уважением и тратить драгоценные ресурсы налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой», – говорится в заявлении.