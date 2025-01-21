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Захарова призвала расследовать доктрину инклюзивности США

Ведомости

Легитимные международные инстанции должны заняться расследованием того, как США продвигали антигуманную доктрину в области многообразия, равенства и инклюзивности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Представляете, скольким людям за годы пропаганды этой чуши сломали жизнь? <…> А ведь эту белиберду США продвигали много лет на всех международных площадках», – написала Захарова в своем Telegram-канале.

Президент США Дональд Трамп 20 января подписал указ о роспуске всех программ по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве. В тексте, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что администрация предыдущего президента США Джо Байдена внедрила «незаконные и аморальные программы дискриминации» под названием «разнообразие, равноправие и инклюзивность» (DEI) практически во все сферы деятельности федерального правительства, от безопасности на авиалиниях до вооруженных сил.

«Сегодня этому положен конец. Американцы заслуживают правительство, которое будет относиться к каждому человеку с равным достоинством и уважением и тратить драгоценные ресурсы налогоплательщиков только на то, чтобы сделать Америку великой», – говорится в заявлении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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