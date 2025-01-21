Медведев усомнился в заинтересованности мира в «золотом веке Америки»
Современный мир заинтересован больше в многополярности, чем в «золотом веке Америки», о котором говорил на инаугурации президент США Дональд Трамп. К такому выводу пришел зампредседатель Совета безопасности Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, «лучшим доказательством» этого тезиса стал диалог президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина после инаугурации Трампа. Беседа также означает «стратегическое партнерство» между государствами, добавил Медведев.
Как отмечает Медведев, мир заинтересован в развитии всего человечества.
21 января в формате видеосвязи прошли переговоры Си и Путина. На них Путин заявил Си о необходимости долгосрочного мира на Украине.
20 января во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ Путин поздравил Трампа со вступлением в должность президента США.