Россия и Узбекистан подписали программу военного партнерства на 2026-2030 годы
Россия и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 г., сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.
Соответствующий документ был подписан между главой ведомства Андреем Белоусовым и его коллегой Шухратом Халмухамедовым в ходе визита в Узбекистан. Как уточняется в сообщении, также был подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 г. Он включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.
17 января президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Подписание договора стало результатом официального визита президента Ирана в Москву.
Уже 19 января Пезешкиан допустил и развитие военного сотрудничества между странами. Он добавил, что Москва и Тегеран должны сотрудничать, чтобы «враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти».