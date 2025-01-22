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Россия и Узбекистан подписали программу военного партнерства на 2026-2030 годы

Ведомости

Россия и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 г., сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

Соответствующий документ был подписан между главой ведомства Андреем Белоусовым и его коллегой Шухратом Халмухамедовым в ходе визита в Узбекистан. Как уточняется в сообщении, также был подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 г. Он включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

17 января президенты Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в Кремле подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Подписание договора стало результатом официального визита президента Ирана в Москву.

Уже 19 января Пезешкиан допустил и развитие военного сотрудничества между странами. Он добавил, что Москва и Тегеран должны сотрудничать, чтобы «враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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