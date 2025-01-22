Россия и Узбекистан подписали программу военного партнерства на 2026-2030 годы

Соответствующий документ был подписан между главой ведомства Андреем Белоусовым и его коллегой Шухратом Халмухамедовым в ходе визита в Узбекистан. Как уточняется в сообщении, также был подписан план сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 г. Он включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.