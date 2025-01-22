Рябков: контакт Путина и Трампа пока не согласован
Контакт президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не согласован, но Россия готовится к нему. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
«Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил Рябков.
21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время, не исключив при этом введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.
15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, в свою очередь, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций.