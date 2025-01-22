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Рябков: контакт Путина и Трампа пока не согласован

Ведомости

Контакт президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не согласован, но Россия готовится к нему. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Когда мы, наверное, услышим что-то более внятное и конкретное из Вашингтона, тогда займемся согласованием графиков и организационных моментов», – пояснил Рябков.

21 января Трамп заявил, что открыт для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в любое подходящее для него время, не исключив при этом введения новых санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

15 января кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио заявил, что снятие санкций с России может быть частью переговорного процесса по разрешению конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, в свою очередь, что новая американская администрация коренным образом не изменит характера политической воли США в вопросе антироссийских санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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