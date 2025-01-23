Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму
Госсекретарь Марко Рубио планирует отправиться в Панаму на следующей неделе на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о намерениях вернуть Панамский канал. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По данным источника, Рубио также планирует посетить Гватемалу, Сальвадор и Коста-Рику.
Эта будет первая поездка Рубио с тех пор, как он был приведен к присяге в качестве главного дипломата США. Она подчеркивает стремление Трампа остановить нелегальную миграцию через Центральную Америку и депортировать мигрантов в их родные страны.
Агентство отмечает, что обычно первая поездка главы госдепартамента совершается в страну, которая является геополитическим союзником США. Предшественник Рубио Энтони Блинкен ездил в Японию, а Рекс Тиллерсон – в Германию.
В конце декабря 2024 г. избранный президент США потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть канал США. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. В ответ президент Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.
7 января Трамп заявил, что обсуждения по Панамскому каналу уже идут с властями страны. Трамп также отказался заверить, что США не применят военную силу в решении вопросов с Панамским каналом и Гренландией. После этого глава МИД Панамы опроверг контакты с Трампом по контролю над каналом.