Новый госсекретарь США Марко Рубио планирует посетить Панаму

В конце декабря 2024 г. избранный президент США потребовал от Панамы снизить транзитные сборы за проход через Панамский канал американских военных и торговых судов, иначе, считает он, страна должна будет вернуть канал США. 22 декабря Трамп заявил, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. В ответ президент Мулино заявил, что не пойдет на уступки Трампу по снижению платы за проход американских судов через Панамский канал. При этом американцы, как подчеркивает панамский президент, контроль над каналом не получат.