Трамп назначил бывшего гендиректора CKE Restaurants Пуцдера послом США в ЕС
Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру бывшего генерального директора CKE Restaurants Эндрю Пуцдера на пост посла США в Европейском союзе. Об этом сообщает Reuters.
«Энди отлично справится с задачей представлять интересы нашей страны в этом важном регионе», – заявил Трамп.
Пуцдер был назначен министром труда во время первой администрации Трампа, но отказался от должности из-за опасений, что не сможет набрать достаточно голосов в сенате для утверждения. Он оказался в центре жалоб и потенциальных конфликтов: в 2017 г. Пуцдер признался, что они с женой наняли в качестве домработницы человека без документов. Он также столкнулся с потоком жалоб и судебных исков, поданных работниками против его бизнеса и его франшиз.
С 2000 по 2017 г. он был генеральным директором CKE Restaurants, которая занималась франчайзингом сетей быстрого питания, включая Hardee’s и Carl’s Jr.
21 января Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Европейского союза. Президент США заявил, что у ЕС и других стран наблюдается тревожный профицит торгового баланса с Соединенными Штатами.
«Европейский союз очень, очень плох для нас. Поэтому они будут под тарифами. Это единственный способ <...> добиться справедливости», – заявил Трамп.