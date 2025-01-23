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Трамп назначил бывшего гендиректора CKE Restaurants Пуцдера послом США в ЕС

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что выдвигает кандидатуру бывшего генерального директора CKE Restaurants Эндрю Пуцдера на пост посла США в Европейском союзе. Об этом сообщает Reuters.

«Энди отлично справится с задачей представлять интересы нашей страны в этом важном регионе», – заявил Трамп.

Пуцдер был назначен министром труда во время первой администрации Трампа, но отказался от должности из-за опасений, что не сможет набрать достаточно голосов в сенате для утверждения. Он оказался в центре жалоб и потенциальных конфликтов: в 2017 г. Пуцдер признался, что они с женой наняли в качестве домработницы человека без документов. Он также столкнулся с потоком жалоб и судебных исков, поданных работниками против его бизнеса и его франшиз.

С 2000 по 2017 г. он был генеральным директором CKE Restaurants, которая занималась франчайзингом сетей быстрого питания, включая Hardee’s и Carl’s Jr.

21 января Трамп пообещал ввести пошлины на товары из Европейского союза. Президент США заявил, что у ЕС и других стран наблюдается тревожный профицит торгового баланса с Соединенными Штатами.

«Европейский союз очень, очень плох для нас. Поэтому они будут под тарифами. Это единственный способ <...> добиться справедливости», – заявил Трамп.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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