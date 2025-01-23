Трамп назначил бывшего гендиректора CKE Restaurants Пуцдера послом США в ЕС

Пуцдер был назначен министром труда во время первой администрации Трампа, но отказался от должности из-за опасений, что не сможет набрать достаточно голосов в сенате для утверждения. Он оказался в центре жалоб и потенциальных конфликтов: в 2017 г. Пуцдер признался, что они с женой наняли в качестве домработницы человека без документов. Он также столкнулся с потоком жалоб и судебных исков, поданных работниками против его бизнеса и его франшиз.