Защищавший Трампа при покушении Шон Курран стал новым главой cекретной службы
Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана, возглавлявшего телохранителей, защищавших его во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом глава американского государства сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Шон – великий патриот, который защищал мою семью в течение последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему руководство храбрыми мужчинами и женщинами Секретной службы Соединенных Штатов», – написал Трамп.
Трамп отметил 23-летний опыт работы Куррана в правоохранительных органах. Он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 г. в качестве специального агента в полевом офисе Ньюарка, где занимался охраной, разведкой, расследованиями, подбором персонала и материально-техническим обеспечением. Во время первого президентского срока Трампа Курран занимал должность помощника специального агента, возглавляющего отдел охраны президента.
«Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью доверяю Шону в том, что он сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде», – резюмировал Трамп.
В ходе предвыборной кампании на Трампа дважды были совершены покушения. В ходе первого, произошедшего 13 июля на митинге в Пенсильвании, стрелок смог ранить кандидата в ухо. Еще одна попытка покушения случилась 15 сентября, когда Трамп был на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Агент Секретной службы США заметил прячущегося мужчину с оружием, который находился на расстоянии 270-460 м от политика. Его задержали, а рядом нашли АК-47 с прицелом. Трамп тогда не пострадал.