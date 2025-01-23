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Защищавший Трампа при покушении Шон Курран стал новым главой cекретной службы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп назначил новым директором Секретной службы Шона Куррана, возглавлявшего телохранителей, защищавших его во время покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Об этом глава американского государства сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Шон – великий патриот, который защищал мою семью в течение последних нескольких лет, и именно поэтому я доверяю ему руководство храбрыми мужчинами и женщинами Секретной службы Соединенных Штатов», – написал Трамп.

Трамп отметил 23-летний опыт работы Куррана в правоохранительных органах. Он начал свою карьеру в Секретной службе в 2001 г. в качестве специального агента в полевом офисе Ньюарка, где занимался охраной, разведкой, расследованиями, подбором персонала и материально-техническим обеспечением. Во время первого президентского срока Трампа Курран занимал должность помощника специального агента, возглавляющего отдел охраны президента.

«Он доказал свою бесстрашную храбрость, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти мою от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью доверяю Шону в том, что он сделает Секретную службу Соединенных Штатов сильнее, чем когда-либо прежде», – резюмировал Трамп.

В ходе предвыборной кампании на Трампа дважды были совершены покушения. В ходе первого, произошедшего 13 июля на митинге в Пенсильвании, стрелок смог ранить кандидата в ухо. Еще одна попытка покушения случилась 15 сентября, когда Трамп был на поле для гольфа в Trump International Golf Club в Уэст-Палм-Бич. Агент Секретной службы США заметил прячущегося мужчину с оружием, который находился на расстоянии 270-460 м от политика. Его задержали, а рядом нашли АК-47 с прицелом. Трамп тогда не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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