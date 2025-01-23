Bloomberg: перемирие между Израилем и «Хезболлой» будет продлено
Соглашение о прекращении огня, которое приостановило войну между Израилем и ополчением «Хезболлы» в Ливане, скорее всего, будет продлено после того, как срок его действия истечет на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.
По словам представителей ливанского, израильского и французского правительств, участвующих в текущих переговорах, поддерживаемая Ираном группировка и израильтяне вряд ли возобновят полномасштабные боевые действия, несмотря на то что им нужно больше времени для реализации первоначальных условий перемирия, которое началось в конце ноября.
По словам высокопоставленного израильского дипломата, между сторонами ведутся переговоры о продлении крайнего срока перемирия, чтобы гарантировать, что конфликт не возобновится. Французские официальные лица и источник, знакомый с обсуждениями в Ливане, также заявили, что перемирие будет продлено.
26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.