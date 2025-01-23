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Bloomberg: перемирие между Израилем и «Хезболлой» будет продлено

Ведомости

Соглашение о прекращении огня, которое приостановило войну между Израилем и ополчением «Хезболлы» в Ливане, скорее всего, будет продлено после того, как срок его действия истечет на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.

По словам представителей ливанского, израильского и французского правительств, участвующих в текущих переговорах, поддерживаемая Ираном группировка и израильтяне вряд ли возобновят полномасштабные боевые действия, несмотря на то что им нужно больше времени для реализации первоначальных условий перемирия, которое началось в конце ноября.

По словам высокопоставленного израильского дипломата, между сторонами ведутся переговоры о продлении крайнего срока перемирия, чтобы гарантировать, что конфликт не возобновится. Французские официальные лица и источник, знакомый с обсуждениями в Ливане, также заявили, что перемирие будет продлено.

26 ноября 2024 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что страна согласилась на прекращение огня с Ливаном. Он назвал три причины этого решения: необходимость сосредоточиться на иранской угрозе и восстановить ресурсы израильской армии, а также необходимость разделения фронтов и изоляции радикальной палестинской группировки «Хамас», которая рассчитывала, что «Хезболла» будет воевать на ее стороне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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