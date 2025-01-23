Bloomberg: перемирие между Израилем и «Хезболлой» будет продлено

Соглашение о прекращении огня, которое приостановило войну между Израилем и ополчением «Хезболлы» в Ливане, скорее всего, будет продлено после того, как срок его действия истечет на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией.